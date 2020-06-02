2020-06-02T12:04:25+03:00
Общество

В ХМАО несколько дней искали подростка и мужчину, уплывших на надувной лодке

Инцидент произошел в Октябрьском районе
Руслан Савинов
Поделиться:
В ХМАО несколько дней искали подростка и мужчину, уплывших на надувной лодкеВ ХМАО несколько дней искали подростка и мужчину, уплывших на надувной лодкеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Спасателям зонального поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска 30 мая поступило сообщение о том, что потерялись 41-летний мужчина и 17-летний подросток в Октябрьском районе.

- 29 мая югорчане выехали от п. Каменное по протоке Ендырская на надувной лодке: в назначенное время не вернулись. Спасатели обследовали 54 километра протоки «Ендырская». Наконец, к 1 июня пострадавшие обнаружены в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Также спасатели продолжили поиски утонувших семилетнего мальчика и 5-летнего мужчины я в акватории реки Казым в Белоярском. К сожалению, поиски результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Культурная онлайн-программа на 2 июня для югорчан на самоизоляции
В Сургутском районе снова сильный прирост заражения коронавирусом
В ХМАО несколько дней искали подростка и мужчину, уплывших на надувной лодке
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июня 2020 года составило 2736 человек
Югорчанка укусила полицейского
В Нижневартовске водитель сбил ребёнка на переходе
Бесплатный проезд в автобусах Нижневартовска для неработающих пенсионеров возобновляется
Самотлорскому месторождению исполнилось 55 лет
В Мегионе начинаются опрессовки систем отопления
В 2020 году в Нижневартовске родилось больше мальчиков, чем девочек
Югорчане завоевали восемь медалей на чемпионате и первенстве Европы по ушу
Директор стройкомпании в ХМАО скрыл от налоговой более 80 млн рублей
Погода в Югре 2 июня: долгое наступление лета
Югорчанка разместила в мессенджере фейк о коронавирусе