2 Июнь 2020 2020-06-02T12:04:25+03:00

В ХМАО несколько дней искали подростка и мужчину, уплывших на надувной лодке Фото: pixabay.com

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Спасателям зонального поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска 30 мая поступило сообщение о том, что потерялись 41-летний мужчина и 17-летний подросток в Октябрьском районе.

- 29 мая югорчане выехали от п. Каменное по протоке Ендырская на надувной лодке: в назначенное время не вернулись. Спасатели обследовали 54 километра протоки «Ендырская». Наконец, к 1 июня пострадавшие обнаружены в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Также спасатели продолжили поиски утонувших семилетнего мальчика и 5-летнего мужчины я в акватории реки Казым в Белоярском. К сожалению, поиски результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU