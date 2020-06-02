2 Июнь 2020 2020-06-02T11:04:17+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июня 2020 года составило 2736 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 2 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 июня 2020 года: 2736 человек, за сутки зафиксировано 149 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8863 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 186985 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 423741 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 175877 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 182 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 5037 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 2736 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU