2020-06-02T10:21:46+03:00
Происшествия

Югорчанка укусила полицейского

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
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Вартовчанку обвиняют в нападении на полицейскогоВартовчанку обвиняют в нападении на полицейскогоФото: pixabay.com
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В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Нижневартовска, которая подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, 28 мая около 22:00 подозреваемая была пьяна:

- Женщина находилась у дома на улице Ленина в Нижневартовск, из личной неприязни к полицейскому и мести за его действия, связанные с пресечением ее противоправного поведения, она три раза укусила представителя власти, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Укус пришелся в правое предплечье, потерпевшему была причинена физическая боль.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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