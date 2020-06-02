Югорчанка укусила полицейского
В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Нижневартовска, которая подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным следствия, 28 мая около 22:00 подозреваемая была пьяна:
- Женщина находилась у дома на улице Ленина в Нижневартовск, из личной неприязни к полицейскому и мести за его действия, связанные с пресечением ее противоправного поведения, она три раза укусила представителя власти, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Укус пришелся в правое предплечье, потерпевшему была причинена физическая боль.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU