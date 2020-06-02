В Мегионе начинаются опрессовки систем отопления

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:53:12+03:00

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Власти Мегиона дали подробный комментарий о том, как будет проводиться отключение горячей воды в жилых домах, увидев в соцсетях множество вопросов от горожан.

- В связи с необходимостью подготовки объектов тепло - водоснабжения к предстоящему зимнему периоду, ресурсоснабжающие организации со 2 июня приступают к работам по опрессовке систем отопления. Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом и продлением режима самоизоляции на территории Югры, сроки проведения работ будут максимально сжаты приблизительно до десяти дней, - сообщил замглавы города Олег Чумак.

Известно, что график проведения гидравлических испытаний отдельно разработан как для Мегиона, так и Высокого. Опрессовки помогут избежать чрезвычайных ситуаций зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU