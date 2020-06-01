2020-06-01T15:40:36+03:00
Общество

Югорчанин незаконно наловил рыбы на 10 тысяч рублей

Мужчине грозит огромный штраф
Руслан Савинов
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Югорчанин незаконно наловил рыбы на 10 тысяч рублей. Фото УМВД по ХМАО.Югорчанин незаконно наловил рыбы на 10 тысяч рублей. Фото УМВД по ХМАО.
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Жителя Кондинского района привлекли к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы: от госинспектора охраны водных биоресурсов поступило сообщение о том, что на озере Леушинский Туман местный житель ловит рыбу при помощи ставной сети.

- Установлено, что 42-летний югорчанин умышленно в запрещенный срок для рыболовства и запрещенным для применения орудия лова, ставной лесковой сетью, на озере в местах нереста для личных нужд выловил рыбу разных пород: щука, окунь, язь, карась и плотва. Своими действиями рыбак причинил ущерб водным биоресурсам ХМАО на сумму более 10 тысяч рублей, - уточнили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Мужчине грозит штраф в размере до полумиллиона рублей, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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