Губернатор ХМАО проинспектировала ключевые стройки Сургута

31 Май 2020 2020-05-31T22:58:10+03:00

Жилой дом, школу и индустриальный парк уже достраивают

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Глава Югры Наталья Комарова провела в Сургуте по вопросам возведения объектов капитального строительства. Соблюдая масочный режим, Наталья Комарова посетила стройплощадки, где возводятся четырехэтажный многоквартирный жилой дом, средняя школа с универсальной безбарьерной средой и индустриальный парк.

Итак, жилой дом в поселке Дорожный готов на 70%. Застройщик сдаст его в сентябре 2020 года. Сургутская администрация планирует выкупить у застройщика часть помещений для переселения жителей из аварийных домов.

Кроме того, должна быть сдана вовремя и средняя школа в 42 микрорайоне. Вскоре объект выкупят и передадут в муниципальную собственность.

Наталья Комарова также оценила результаты работы на стройплощадке, где расположился индустриальный парк «Югра». Первая очередь площадки готова на 99%. Ввести объект планируют уже 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU