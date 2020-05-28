28 Май 2020 2020-05-28T10:31:35+03:00

В Югре до сих пор идут поиски ребенка, упавшего на велосипеде в реку Фото: pixabay.com

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Спасатели и водолазы Кондинского района и Ханты-Мансийска продолжают поиски утонувшего семилетнего мальчика на реке Казым в Белоярском районе.

- За минувшие сутки, обследовано 25 километров водной акватории, 900 квадратных метров дна реки Казым, береговая линия общей протяженностью более 310 км, дна эхолотом на площади 4000 квадратных метро. Кроме того обследуется береговая линия. Поисковые работы продолжаются, - сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Добавим, что еще две поисково-спасательные операции проводятся спасателями учреждения «Центроспас-Югория» в Ханты-Мансийском и Березовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU