Югорчанка прописала на даче 9 иностранцев

27 Май 2020 2020-05-27T19:45:44+03:00

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Правоохранители Нижневартовска направили в суд уголовное дело в отношении 37-летней вартовчанки, которая с 4 февраля 2019 года по 22 января 2020 года прописала в своем дачном доме, не пригодном для проживания, девять иностранных граждан.

Иностранцы, прописанные на даче, родом из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Украины. Установлено, что фактически они в данном помещении не проживали.

Теперь женщине за совершение преступления по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция напомнила, что сообщить о «резиновых квартирах» - «резиновых дачах» и фактах нелегальной миграции можно по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU