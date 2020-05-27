В Сургутском районе 486 семей получат новые квартиры

27 Май 2020 2020-05-27T08:26:06+03:00

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Жителям некоторых поселков Сургутского района предложат сменить населенный пункт. По данным от пресс-службы администрации муниципалитета, изменения коснутся около 400 семей.

- Согласно нововведениям, жителям нескольких населенных пунктов Сургутского района, где не ведется строительство жилья, теперь будут предлагать для переселения квартиры, расположенные в МКД других поселений, - пояснили власти района.

Так, жителям Тундрино на момент переселения аварийных домов будут предлагать переехать, к примеру, в г.п. Белый Яр или в пос. Солнечный. Жителям Лямина и Сытомино – в г.п. Лянтор, а жителям Ульт-Ягуна и Локосово - в г.п. Федоровский. Такое распределение обосновано территориальной приближенностью к крупным населенным пунктам. Кроме того, в Солнечном, Лянторе и Федоровском ведется строительство многоквартирных домов в капитальном исполнении.

Добавим, что в 2020 году администрация Сургутского района планирует закупить у застройщиков 486 квартир. В том числе в пос. Солнечный и г.п. Лянтор. На эти цели выделен 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU