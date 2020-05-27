2020-05-27T08:26:06+03:00
Общество

В Сургутском районе 486 семей получат новые квартиры

Строительство жилья идет полным ходом
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургутском районе 486 семей получат новые квартирыВ Сургутском районе 486 семей получат новые квартирыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жителям некоторых поселков Сургутского района предложат сменить населенный пункт. По данным от пресс-службы администрации муниципалитета, изменения коснутся около 400 семей.

- Согласно нововведениям, жителям нескольких населенных пунктов Сургутского района, где не ведется строительство жилья, теперь будут предлагать для переселения квартиры, расположенные в МКД других поселений, - пояснили власти района.

Так, жителям Тундрино на момент переселения аварийных домов будут предлагать переехать, к примеру, в г.п. Белый Яр или в пос. Солнечный. Жителям Лямина и Сытомино – в г.п. Лянтор, а жителям Ульт-Ягуна и Локосово - в г.п. Федоровский. Такое распределение обосновано территориальной приближенностью к крупным населенным пунктам. Кроме того, в Солнечном, Лянторе и Федоровском ведется строительство многоквартирных домов в капитальном исполнении.

Добавим, что в 2020 году администрация Сургутского района планирует закупить у застройщиков 486 квартир. В том числе в пос. Солнечный и г.п. Лянтор. На эти цели выделен 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части региона
Сургут украсили 75 кустов сирени к юбилею Победы
В Сургуте осужден мужчина за попытку трудоустроиться судебным приставом по фальшивому диплому
В Сургутском районе 486 семей получат новые квартиры
Пятилетний мальчик на велосипеде попал под колеса «Шевроле» в Сургутском районе
Погода в Югре 27 мая: преимущественно без осадков и похолодание
Жители ХМАО продолжают возвращаться из-за границы
Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализовали
Уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФО
Любитель нетрезвого вождения из Нягани отправился за решетку
Дорожники приступили к работам на улице Билецкого в Сургуте
Вартовчанка уехала домой на чужом велосипеде
Нейробиолог расскажет югорчанам, возможно ли выжить с 10% мозга
Строительство центра единоборств в Ханты-Мансийске близится к завершению
Рванул на красный: ДТП на перекрестке в Нижневартовске
Жителей Федоровского призвали набраться терпения
Плавполиклиника отправилась в путь по Югре
Югорчане пожертвовали более миллиона рублей на «коробки добра»
Птичку жалко: пара югорчан украли с фермы 20 кур
В Югре значительно подорожала пшеничная крупа
В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушения
В Нижневартовском районе пропал охотник
Грозу и град прогнозируют в Сургуте
Спортинвентарь для 3000 спортсменов ХМАО закупят в 2020 году
Культурная онлайн-программа на 26 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянина осудили за организацию подпольного казино
В Ханты-Мансийске иномарка сбила велосипедистку
Погода в Югре 26 мая: дождь и гроза