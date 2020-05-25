Остановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в Когалыме
В Когалыме продолжили работу по обновлению остановочных павильонов. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.
- В ближайшее время в Когалыме часть старых остановочных павильонов заменят на новые. На сегодняшний день уже демонтированы автобусные остановки в районе ОМВД, ТД «Элия», школы №7 и школы №10, - пояснили власти Когалыма.
Отмечается, что всего в течение лета 2020 года будет заменено 11 остановочных павильонов в разных микрорайонах города и установлено четыре новых:
- По ул. Шмидта, в районе СКК «Галактика» и по улице Береговая. Внешний вид остановок такой же, как и у ранее установленных. Они оборудованы обогревом, USB-портами для зарядки мобильных устройств, - рассказали в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU