2020-05-25T11:43:19+03:00
Общество

Остановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в Когалыме

За лето заменят 11 павильонов
Руслан Савинов
Поделиться:
Остановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в КогалымеОстановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в КогалымеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Когалыме продолжили работу по обновлению остановочных павильонов. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

- В ближайшее время в Когалыме часть старых остановочных павильонов заменят на новые. На сегодняшний день уже демонтированы автобусные остановки в районе ОМВД, ТД «Элия», школы №7 и школы №10, - пояснили власти Когалыма.

Отмечается, что всего в течение лета 2020 года будет заменено 11 остановочных павильонов в разных микрорайонах города и установлено четыре новых:

- По ул. Шмидта, в районе СКК «Галактика» и по улице Береговая. Внешний вид остановок такой же, как и у ранее установленных. Они оборудованы обогревом, USB-портами для зарядки мобильных устройств, - рассказали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон
Около 500 подростков трудоустроят на лето в Ханты-Мансийске
Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком
В Сургуте выявили подозрительные овощи
Вместо щенка породы шпиц сургутянка получила дыру в кармане
Жителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавируса
Половина закупленных средств защиты для медиков поступила в ХМАО
Югорчанку принудили оплатить 45 автоштрафов
ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохранения
Остановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в Когалыме
Подросток в Сургуте обманом перевел деньги с банковской карты таксиста
В Югре планируют экспедицию к уникальной горе
Иностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубники
Губернатор ХМАО поздравила выпускников
Культурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляции
В 25 детсадах Сургута начали работу дежурные группы
Югорчанам рассказали о моллюсках, населявших регион 400 млн лет назад
Отец подстрелил сына из охотничьего ружья в ХМАО
Автомобиль опрокинулся в обочине в Октябрьском районе
В ХМАО за неделю произошло почти полсотни пожаров