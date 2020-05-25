Отец подстрелил сына из охотничьего ружья в ХМАО

25 Май 2020 2020-05-25T08:27:24+03:00

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления по статье «Убийство».

По данным следствия 21 мая ночью подозреваемый находился в своем загородном доме на территории Октябрьского района распивал алкоголь со своим 37-летним сыном

- Во время распития спиртного мужчины поссорились, сын оскорблял отца. В ответ на это злоумышленник взял охотничье ружье 12 калибра и сделал несколько предупреждающих выстрелов в пол. После этого, видя, что сын не перестает оскорблять и начал угрожать, выстрелил тому в голову, от чего потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе Няганского межрайонного следственного отдела следственного управления Следкома ХМАО.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU