25 Май 2020 2020-05-25T05:06:42+03:00

Погода в Югре 25 мая: местами кратковременный дождь и гроза. Фото: Савинов Руслан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 24 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 +15 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

На Руси этот день называли «Епифанов день». По погоде отмечали: если на Епифана на прудах появились листья кувшинки - значит, заморозков больше не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU