2020-05-24T14:38:27+03:00
Общество

В трёх пунктах Сургутского района заработали КПП

В начале работы власти зафиксировали «небольшой ажиотаж»
Руслан Савинов
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В трёх пунктах Сургутского района заработали КППВ трёх пунктах Сургутского района заработали КППФото: pixabay.com
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Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков сообщил, что КПП в районе Федоровского, Лянтора, Нижнесортымского заработали в полную силу.

- Все три КПП начали работу в штатном режиме, на данных КПП дежурят сотрудники УВД, сотрудники Росгвардии и сотрудники больниц, которые расположены в этих населенных пунктах - совместно они работают со службой медицины катастроф, - пояснил Алексей Савенков.

Он добавил, что сперва был «небольшой ажиотаж»:

- Были вопросы со стороны граждан, но на этот момент все функционирует, все необходимые мероприятия проведены, - подвел итог заместитель главы муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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