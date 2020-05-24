В трёх пунктах Сургутского района заработали КПП
Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков сообщил, что КПП в районе Федоровского, Лянтора, Нижнесортымского заработали в полную силу.
- Все три КПП начали работу в штатном режиме, на данных КПП дежурят сотрудники УВД, сотрудники Росгвардии и сотрудники больниц, которые расположены в этих населенных пунктах - совместно они работают со службой медицины катастроф, - пояснил Алексей Савенков.
Он добавил, что сперва был «небольшой ажиотаж»:
- Были вопросы со стороны граждан, но на этот момент все функционирует, все необходимые мероприятия проведены, - подвел итог заместитель главы муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU