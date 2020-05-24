2020-05-24T11:29:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургутский район в начале списка по новым случаям заражения коронавирусом

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургутский район в начале списка по новым случаям заражения коронавирусомСургутский район в начале списка по новым случаям заражения коронавирусомФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 102 новых случая заболевания коронавирусом в 10 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 5, Сургутский район – 38, Нижневартовский район – 1, Сургут – 19, Нефтеюганск – 7, Нижневартовск – 16, Мегион – 3, Нягань – 3, Когалым – 7, Лангепас – 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1670.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 12, 18-29 – 10, 30-49 – 47, 50-64 – 27,- старше 65 лет – 6. По местам инфицирования: завозные - 7, из контактов в очагах - 72, в 23 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 30 случаев, с симптомами ОРВИ - 31 случай, в бессимптомной форме заболевания – 19.

Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 17 человек на ИВЛ, 28 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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