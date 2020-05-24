2020-05-24T07:10:31+03:00
Общество

Погода в Югре 24 мая: местами кратковременный дождь

Температура днем поднимется до +23 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 24 мая: местами кратковременный дождьПогода в Югре 24 мая: местами кратковременный дождьФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 24 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +18, +23 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15 +17 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер западный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +18 градусов.

На Руси этот день называли «Мокий Мокрый». По погоде отмечали: если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым

ИСТОЧНИК KP.RU

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