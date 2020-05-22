2020-05-22T10:36:33+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистов

В планах постройка новых веломаршрутов
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистовВ Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистовФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске уже существует спецмаршрут вдоль основных магистралей, который замыкается в кольцо и позволяет быстро передвигаться из южной части города в северную, минуя нагорный и центральный районы.

- Общая протяженность маршрута - 22,3 км. На велотрассе имеются три оборудованные площадки для отдыха: в районе пересечения ул. Энгельса – Объездная, у здания Югра-Экспо по ул. Студенческая, и в районе кольцевой развязки ул. Мира – Аэропорт, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также у 30 городских объектов установлены велопарковки на 235 мест. В 2020 году планируется дополнительно оборудовать еще не менее семи.

По словам главы города Максима Ряшина, для дальнейшего развития велосипедной инфраструктуры при строительстве дорог местного значения предусмотрено строительство и велодорожек.

- При реконструкции автомобильной дороги по ул. Тихой запланировано устройство велодорожки от Северного широтного коридора до ул. Аграрной, общей протяженностью 2,7 км. При строительстве автомобильной дороги по ул. Дзержинского также выполнено устройство велодорожки от ул. Рознина до ул. Объездной протяженностью 1 км. Планируется устройство специальной полосы для велосипедных прогулок и в парке имени Бориса Лосева, - сообщили власти Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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