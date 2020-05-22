Детям – сиротам в Югре повысили компенсации за проезд в транспорте
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа дифференцировало выплату детям-сиротам на проезд в транспорте.
- Для дошкольников до поступления в первый класс эта выплата составит 592 рубля, для обучающихся из этой категории детей – 1300 рублей. Ранее она вне зависимости от возраста составляла 850 рублей, – подчеркнула глава региона Наталья Комарова.
Отмечается, что упомянутая мера поддержки предоставляется для проезда детей на внутригородском транспорте, в автобусах пригородного и внутрирайонного сообщений. Однако выплата не распространяется на проезд в такси.
Законодательные изменения уже вступили в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU