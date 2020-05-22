22 Май 2020 2020-05-22T10:05:30+03:00

Культурная онлайн-программа на 22 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Викторина, посвященная Семейному месяцу в Югре. Когда: в течение дня. Где.

2. Что: Виртуальное путешествие «История письменности. Бумажные чудеса», приуроченное к Дню славянской письменности и культуры. Когда: 22 мая 14.00. Где.

3. Что: Цикл мероприятий «Сказка на ночь». Когда: 21 мая 21.00. Где.

4. Центр национальных культур Нижневартовск. Что: Цикл мастер-классов по художественному творчеству «Картинки на карантинке». Когда: 22 мая 18.00. Где.

5. Музей Природы и Человека Ханты-Мансийск. Что: Научно-популярная заметка «Растения, которые «видели» динозавров». Рассказ о том, какие растения времен динозавров обнаружены в Югре. Когда: 22 мая 15.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU