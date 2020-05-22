Мировой нефтяной совет поздравил югорчан с добычей 12 млрд тонн нефти
Президент мирового нефтяного совета Тора Фьерана поздравил Югру по случаю добычи 12-миллиардной тонны нефти.
- В этот важный для нефтегазовой отрасли России и региона год желаю Югре, компаниям, работающим в автономном округе, двигаться к новым достижениям, продолжая разработку всех ваших месторождений мирового уровня безопасно, ответственно и устойчиво, - заявил Тора Фьеран.
Он также добавил, что, занимая лидирующую позицию в России по объемам добычи нефти, автономный округ вносит значительный вклад в мировую нефтедобычу и обеспечение энергобезопасности.
- Благодарю Вас за Вашу работу и за сотрудничество!, - подвел итог Тора Фьеран.
ИСТОЧНИК KP.RU