Мировой нефтяной совет поздравил югорчан с добычей 12 млрд тонн нефти

22 Май 2020 2020-05-22T09:39:58+03:00

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Президент мирового нефтяного совета Тора Фьерана поздравил Югру по случаю добычи 12-миллиардной тонны нефти.

- В этот важный для нефтегазовой отрасли России и региона год желаю Югре, компаниям, работающим в автономном округе, двигаться к новым достижениям, продолжая разработку всех ваших месторождений мирового уровня безопасно, ответственно и устойчиво, - заявил Тора Фьеран.

Он также добавил, что, занимая лидирующую позицию в России по объемам добычи нефти, автономный округ вносит значительный вклад в мировую нефтедобычу и обеспечение энергобезопасности.

- Благодарю Вас за Вашу работу и за сотрудничество!, - подвел итог Тора Фьеран.

ИСТОЧНИК KP.RU