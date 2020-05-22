2020-05-22T08:17:36+03:00
Происшествия

На улице Пушкина в Сургуте водитель на «Киа» сбил ребенка

Мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля
Руслан Савинов
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На улице Пушкина в Сургуте водитель на «Киа» сбил ребенка. Фото ГИБДД по ХМАО.На улице Пушкина в Сургуте водитель на «Киа» сбил ребенка. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО накануне, 21 мая, три человека получили травмы, в том числе два ребенка, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 19:30 в Сургуте на улице Пушкина во дворе дома №1 35-летний водитель за рулем «Киа Рио» допустил наезд на ребенка - пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате аварии 8-летний мальчик получил телесные повреждения.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности, 14 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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