2020-05-22T08:26:20+03:00
Общество

Погода в Югре 22 мая: небольшое похолодание

Температура днем поднимется до +19 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 21 мая: небольшое похолодание. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 21 мая: небольшое похолодание. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают временами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.

В Сургуте наступит ясный день, без осадков. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.

На Руси этот день называли «Никола Вешний». По погоде отмечали: если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой, это сулило человеку здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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