21 Май 2020 2020-05-21T16:03:20+03:00

Оператор заправочной станции в Сургутском районе чуть не взорвал газовый баллон Фото: pixabay.com

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Омской области. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

По данным следствия 10 марта 2020 года около 2 часов ночи подозреваемый рыботал оператором автогазозаправочной станции в с.п. Солнечный Сургутского района:

- Мужчина проводил заправку газовым топливом баллона, предназначенного для потребителя, с истекшим сроком эксплуатации, до сентября 1998 года, и внешними признаками деформации. Это было опасно и могло привести к взрыву баллона, - пояснили в пресс-службе Следкома ХМАО.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU