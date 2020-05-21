21 Май 2020 2020-05-21T15:49:24+03:00

В Югре ожидаются грозы и сильный ветер. Фото МЧС по ХМАО.

Порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду

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Завтра, 22 мая, в отдельных районах Югры ожидаются грозы, кратковременные дожди, днем в юго-западных районах ветер порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить отдельным гражданам, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности при разрядах молнии. Во время грозы лучше находиться в помещении и обесточить все электроприборы, - напоминают югорчанам в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Добавим, что водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, в случае ухудшения видимости во время сильных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU