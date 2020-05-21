Комсомольское озеро начали благоустраивать в Нижневартовске

21 Май 2020 2020-05-21T15:36:40+03:00

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В Нижневартовске преображают территорию Комсомольского озера. По информации от пресс-службы администрации города, сейчас там меняют песок на пляже, в ближайшее время разровняют территорию.

- На озеро завезли два самосвала с песком. Облагораживается и площадка со спортивными инвентарями, которые пользуются особой популярностью у всех вартовчан-поклонников ЗОЖ, - пояснили власти Нижневартовска.

Также рабочие разравняли основания у четырех мангальных зон. После спада пандемии на пикниковых площадках восстановят мангалы.

Добавим, что пока город не нашел инвесторов для реализации основного проекта, связанного с комплексным преображением Комсомольского озера.

ИСТОЧНИК KP.RU