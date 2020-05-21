Комсомольское озеро начали благоустраивать в Нижневартовске
В Нижневартовске преображают территорию Комсомольского озера. По информации от пресс-службы администрации города, сейчас там меняют песок на пляже, в ближайшее время разровняют территорию.
- На озеро завезли два самосвала с песком. Облагораживается и площадка со спортивными инвентарями, которые пользуются особой популярностью у всех вартовчан-поклонников ЗОЖ, - пояснили власти Нижневартовска.
Также рабочие разравняли основания у четырех мангальных зон. После спада пандемии на пикниковых площадках восстановят мангалы.
Добавим, что пока город не нашел инвесторов для реализации основного проекта, связанного с комплексным преображением Комсомольского озера.
ИСТОЧНИК KP.RU