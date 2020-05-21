Сургутянин спас двух тонущих подростков

21 Май 2020 2020-05-21T15:13:00+03:00

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На Черной речке в Сургуте двух ребят едва не унесло на дно: инцидент произошел 9 мая. Трагедию предотвратили очевидцы, которые отдыхали рядом на берегу.

Известно, что Артем Горяйнов и его друзья услышали крик о помощи и бросились в воду:

- Я даже не думал, просто скинул футболку и побежал вперед. Подбегаю к ним, вытаскиваю их и провожаю до берега. Мы посадили их, они продышались. Принесли им воды, они попили. Отблагодарили нас. Судя по тому, что мы заходили в воду, она была холодная. Возможно, у тех ребят просто произошла судорога, и они начали тонуть, – поделился Артем.

Добавим, что как отметили специалисты по безопасности на водных объектах, на сегодняшний день в ХМАО нет официально разрешенных мест для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU