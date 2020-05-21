2020-05-21T14:49:09+03:00
Общество

Следователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатах

Сейчас Следком региона выясняет причины поступивших обращений
Руслан Савинов
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Следователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатахСледователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатахФото: pixabay.com
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В ХМАО организована процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ региона, о несогласии медаботников с размером полученных компенсационных выплат за работу в условиях пандемии корорнавируса.

- Из СМИ следует, что 164 медработника обратились в департамент здравоохранения Югры с претензиями по поводу начисления выплат в рамках оплаты работы с пациентами, у которых коронавирус, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас следователи выясняют причины и основания поступивших обращений, полноту и своевременность произведенных выплат, а также прочие обстоятельства: по результатам проверки Следком Югры примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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