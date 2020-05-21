Когда в Нижневартовске начнут отключать горячую воду?

21 Май 2020 2020-05-21T14:17:28+03:00

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Сезон проведения гидравлических испытаний вскоре наступит в Нижневартовске. По информации от пресс-службы администрации города, с 1 июня в домах в нескольких микрорайонов запланировано отключение горячей воды.

- График отключения размещен на портале главы города «Наш Нижневартовск». Сервис позволяет узнать, когда именно не будет горячей воды в определенном доме. Микрорайоны, где проводятся сезонные работы, на карте выделены красным цветом. Как только будет возобновлена подача воды, границы микрорайонов поменяют цвет на зеленый, - пояснили власти города.

Также на портале «Наш Нижневартовск» скоро можно будет ознакомиться с графиком - картой ремонта сетей, который ежегодно проводят ресурсоснабжающие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU