В жилом доме на улице Мира в Сургуте произошло возгорание
Спасателям Сургута сегодня, 21 мая, в 8:40 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Сургуте на улице Мира. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы МЧС по ХМАО.
- Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Выезжали на ликвидацию возгорания десять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили спасатели.
Специалисты рекомендуют при появлении в квартире неприятного запаха горелой изоляции отключить электроэнергию на щите, обесточить квартиру и осмотреть помещение:
- Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть. При возгорании телевизора, холодильника, утюга нужно обесточить квартиру или отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности, - рекомендуют огнеборцы югорчанам.
ИСТОЧНИК KP.RU