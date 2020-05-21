21 Май 2020 2020-05-21T12:40:05+03:00

В жилом доме на улице Мира в Сургуте произошло возгорание. Фото МЧС по ХМАО.

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Спасателям Сургута сегодня, 21 мая, в 8:40 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Сургуте на улице Мира. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы МЧС по ХМАО.

- Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Выезжали на ликвидацию возгорания десять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили спасатели.

Специалисты рекомендуют при появлении в квартире неприятного запаха горелой изоляции отключить электроэнергию на щите, обесточить квартиру и осмотреть помещение:

- Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть. При возгорании телевизора, холодильника, утюга нужно обесточить квартиру или отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности, - рекомендуют огнеборцы югорчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU