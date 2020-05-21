Регоператор ХМАО возобновил обустройство контейнерных площадок

21 Май 2020 2020-05-21T12:01:33+03:00

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В ХМАО возобновили строительно-монтажные работы по обустройству контейнерных площадок. Об этом стало известно от пресс-службы регионального оператора «Югра-Экология».

- В прошлом году году из резервного фонда правительства региона были выделено около 620 млн рублей на закупку новых контейнеров, оборудование контейнерных площадок и создание площадок временного накопления ТКО на удаленных и труднодоступных территориях. К настоящему момент в Югре закупили около шести тысяч контейнеров и обустроили 1 353 площадки, - пояснили представители регоператора.

Так, в Когалыме на месте старых ржавых, так называемых «ромашек» баков, появились новые пластиковые с крышками.

- В Югорске и Нягани контейнерные площадки имеют обозначения для разных видов отходов. В Ханты-Мансийске и Урае установлены новые евроконтейнеры с крышками и педалями, а также видеонаблюдением поблизости, - пояснили в «Югра-Экология».

Кроме того, многие муниципалитеты установили крытые металлические мусорные площадки, например, в Радужном, Югорске и Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU