В Сургутском районе очистят водоемы

21 Май 2020 2020-05-21T11:23:37+03:00

В планах к очистке десятки километров береговых линий

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В 2020 году в Сургутском районе очистят 50 тысяч метров береговой линии водоемов.

- Сургутский район в 2019 году принял активное участие в реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В весенне-осенний период была проведена районная акция «Чистый берег», в которой участвовали все поселения района в лице неравнодушных к окружающей среде жителей района, - пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Всего в границах 13 поселений Сургутского района в прошлом году очищены береговые линии протяженностью 50 километров. Участие приняли 5 650 человек.

В 2020 году мероприятия по очистке берегов водных объектов продолжат после нормализации эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU