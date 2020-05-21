Пенсионерка из Югры лишилась крупной суммы денег при продаже варенья

21 Май 2020 2020-05-21T10:26:53+03:00

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Пенсионерка из Белоярского лишилась более 80 тысяч рублей при продаже дикоросов и варенья: у 63-летней женщина украли 82 тысячи рублей.

- В соцсети «ВКонтакте» югорчанка разместила объявление о продаже брусники, облепихи, варенья из шишек и других заготовок. Спустя день на сотовый пенсионерки позвонила женщина и сообщила, что хочет купить ее продукцию. Лже-покупательница попросила номер банковской карты для оплаты товара, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Затем звонившая попросила продиктовать код из смс. После этого пожилая женщина лишилась своих денег.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража», виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU