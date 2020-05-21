Две новые электроподстанции появились в Нефтеюганске

21 Май 2020 2020-05-21T09:50:52+03:00

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В Нефтеюганске вводят в эксплуатацию двух-трансформаторную подстанция с питающей кабельной линией - новый электросетевой объект. Подробнее об этом стало известно от специалистов «ЮТЭК-Региональные сети».

- Подстанция стала очередным инфраструктурным объектом в 17 микрорайоне, в одном из самых развивающихся в городе. За последние годы здесь выросли новые высотные многоквартирные жилые дома. В ближайшем будущем власти города планируют здесь строительство новой школы и детсада, - рассказали в «ЮТЭК-Региональные сети».

Добавим, что с начала комплексной застройки 17 микрорайона Нефтеюганска построено три трансформаторные подстанции и один распределительный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU