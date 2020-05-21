2020-05-21T09:50:52+03:00
Общество

Две новые электроподстанции появились в Нефтеюганске

Объекты построили в 17 микрорайоне
Руслан Савинов
Поделиться:
Две новые электроподстанции появились в Нефтеюганске. Фото «ЮТЭК-Региональные сети».Две новые электроподстанции появились в Нефтеюганске. Фото «ЮТЭК-Региональные сети».
Изменить размер текста:

В Нефтеюганске вводят в эксплуатацию двух-трансформаторную подстанция с питающей кабельной линией - новый электросетевой объект. Подробнее об этом стало известно от специалистов «ЮТЭК-Региональные сети».

- Подстанция стала очередным инфраструктурным объектом в 17 микрорайоне, в одном из самых развивающихся в городе. За последние годы здесь выросли новые высотные многоквартирные жилые дома. В ближайшем будущем власти города планируют здесь строительство новой школы и детсада, - рассказали в «ЮТЭК-Региональные сети».

Добавим, что с начала комплексной застройки 17 микрорайона Нефтеюганска построено три трансформаторные подстанции и один распределительный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка из Югры лишилась крупной суммы денег при продаже варенья
Две новые электроподстанции появились в Нефтеюганске
Новый полигон ТКО будет обслуживать Нягань и поселения Октябрьского района
Культурная онлайн-программа на 21 мая для югорчан на самоизоляции
В Сургуте вывозят бесхозяйные автомобили
Уровень воды Березовском районе начал стабилизироваться
На особом контроле в Югре цены на 67 наименований товаров
Сургутянин вырвал листы из своего уголовного дела
Водитель на ««Тойоте» сбил мотоциклиста в Сургуте
Погода в Югре 21 мая: местами кратковременный дождь
Югорчанин избил полицейского
Югорчанин лишился почти 2,5 млн, когда вложил деньги в фейковую брокерскую компанию
В Урае взялись за несанкционированные свалки
Лось спровоцировал ДТП в Югре
На «Аллее выпускников» в Сургуте высадили яблони
Югорчанам объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара
Двух хантымансийцев осудят за сбыт наркотиков
Три школы в Ханты-Мансийске строятся с отставанием от графика
В Югре отменили особый противопожарный режим