Новый полигон ТКО будет обслуживать Нягань и поселения Октябрьского района

21 Май 2020 2020-05-21T09:40:57+03:00

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В Октябрьском районе комплекс переработки отходов «Югра» займется строительством и эксплуатацией полигона твердых коммунальных отходов. Завершены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения. Об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

- Стоимость проекта - 739 миллионов рублей. Срок соглашения – 25 лет. Новый полигон рассчитан на 35 тысяч тонн отходов в год. Он будет обслуживать Нягань и поселения Октябрьского района, - пояснили власти ХМАО.

Добавим, что к 2024 году в регионе введут в эксплуатацию пять межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU