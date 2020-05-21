21 Май 2020 2020-05-21T09:34:48+03:00

Культурная онлайн-программа на 21 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Школа краеведа Online. Когда: в течение дня. Где.

2. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Музейный словарь» «Загадки народов ханты». Когда: в течение дня. Где.

3. Многофункциональный культурно-досуговый центр Сургут. Что: Занятие по живописи. Когда: в течение дня. Где.

4. Сургутская филармония. Что: V Фестиваль искусств «60 параллель». «Вечер английской хоровой музыки». Хоровая капелла «Светилен». Дирижёр – Дэнни Гриффин - Анкоридж, США. Когда: в течение дня. Где.

5. Централизованная библиотечная система Югорск. Что: Онлайн-викторина «Пушкин в вопросах и ответах». Когда: 21 мая 16.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU