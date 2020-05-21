2020-05-21T09:21:52+03:00
Общество

В Сургуте вывозят бесхозяйные автомобили

Данная мера помогает освобождать парковочные места
Руслан Савинов
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В Сургуте вывозят бесхозяйные автомобили. Фото со страницы "ВКонтакте" Виктора Пономарева.В Сургуте вывозят бесхозяйные автомобили. Фото со страницы "ВКонтакте" Виктора Пономарева.
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На протяжении нескольких лет в Сургуте продолжается работа по вывозу бесхозяйных транспортных средств. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Виктор Пономарев.

- Такой автохлам создает проблемы как для горожан, так и для коммунальных служб, мешая благоустройству общественных пространств. Нам удалось избавить округ от основной части бесхозяйных автомобилей. Таким образом, парковочных мест стало больше, - написал Виктор Пономарев.

Добавим, что если у вас во дворе стоит брошенное ТС, то в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию. При возникновении сложностей обращайтесь в общественную приемную по телефонам: 75-21-27; 75-20-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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