В Сургуте вывозят бесхозяйные автомобили

21 Май 2020 2020-05-21T09:21:52+03:00

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На протяжении нескольких лет в Сургуте продолжается работа по вывозу бесхозяйных транспортных средств. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Виктор Пономарев.

- Такой автохлам создает проблемы как для горожан, так и для коммунальных служб, мешая благоустройству общественных пространств. Нам удалось избавить округ от основной части бесхозяйных автомобилей. Таким образом, парковочных мест стало больше, - написал Виктор Пономарев.

Добавим, что если у вас во дворе стоит брошенное ТС, то в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию. При возникновении сложностей обращайтесь в общественную приемную по телефонам: 75-21-27; 75-20-85.

ИСТОЧНИК KP.RU