В Сургуте вывозят бесхозяйные автомобили
На протяжении нескольких лет в Сургуте продолжается работа по вывозу бесхозяйных транспортных средств. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Виктор Пономарев.
- Такой автохлам создает проблемы как для горожан, так и для коммунальных служб, мешая благоустройству общественных пространств. Нам удалось избавить округ от основной части бесхозяйных автомобилей. Таким образом, парковочных мест стало больше, - написал Виктор Пономарев.
Добавим, что если у вас во дворе стоит брошенное ТС, то в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию. При возникновении сложностей обращайтесь в общественную приемную по телефонам: 75-21-27; 75-20-85.
ИСТОЧНИК KP.RU