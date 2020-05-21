Уровень воды Березовском районе начал стабилизироваться
Уровень воды в районе с.п. Саранпауль Березовского района снизился и находится ниже критической отметки.
- Вода постепенно освобождает территории населенного пункта. На сегодняшний день подтопленными остаются 14 придомовых участков. Прогнозируется дальнейшее снижение уровня воды, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Известно, что югорчане из зоны подтопления от эвакуации отказались: угрозы жизни и здоровью людей нет.
Напомним, что с 14 мая на территории с.п. Саранпауль произошел резкий подъем уровня воды в реке Ляпин из-за теплой погоды и ледохода.
Добавим, что в остальных населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления, уровни воды находятся ниже отметок опасных явлений.
ИСТОЧНИК KP.RU