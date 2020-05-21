Уровень воды Березовском районе начал стабилизироваться

21 Май 2020 2020-05-21T08:38:56+03:00

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Уровень воды в районе с.п. Саранпауль Березовского района снизился и находится ниже критической отметки.

- Вода постепенно освобождает территории населенного пункта. На сегодняшний день подтопленными остаются 14 придомовых участков. Прогнозируется дальнейшее снижение уровня воды, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Известно, что югорчане из зоны подтопления от эвакуации отказались: угрозы жизни и здоровью людей нет.

Напомним, что с 14 мая на территории с.п. Саранпауль произошел резкий подъем уровня воды в реке Ляпин из-за теплой погоды и ледохода.

Добавим, что в остальных населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления, уровни воды находятся ниже отметок опасных явлений.

ИСТОЧНИК KP.RU