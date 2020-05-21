Сургутянин вырвал листы из своего уголовного дела

21 Май 2020 2020-05-21T08:26:12+03:00

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В Сургуте осудили мужчина, пытавшегося уничтожить доказательства по уголовному делу по обвинению его в убийстве.

Суд признал сургутянина виновным по статье «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».

Установлено, что злоумышленник в зале судебного заседания при ознакомлении с материалами уголовного дела вырвал листы и пытался их скрыть.

- Действия подсудимого обнаружил секретарь судебного заседания. Вырванные листы изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание, с учетом неотбытого наказания за убийство, в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в сто тысяч рублей. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU