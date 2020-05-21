2020-05-21T08:16:52+03:00
Происшествия

Водитель на ««Тойоте» сбил мотоциклиста в Сургуте

Всего за сутки произошло три ДТП
Руслан Савинов
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Водитель на ««Тойоте» сбил мотоциклиста в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.Водитель на ««Тойоте» сбил мотоциклиста в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО накануне, 20 мая, три человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, в 13:55 в Сургуте на улице Энергостроителей 26-летний водитель за рулем «Тойота Авенсис», по предварительным данным, при повороте налево вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Ямаха». Мотоцикл двигался в прямом направлении без изменения направления движения. В результате аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

Также стало известно, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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