Погода в Югре 21 мая: местами кратковременный дождь

21 Май 2020 2020-05-21T05:31:20+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +20, +25 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21, +23 градуса.

В Сургуте наступит ясный день, без осадков. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21 +22 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +20, +21 градуса.

На Руси этот день называли «Иван Долгий». По погоде отмечали: если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU