Югорчанин избил полицейского

20 Май 2020 2020-05-20T16:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Лангепаса: мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия 6 мая 2020 года около 19:00 подозреваемый был пьян и находился у здания магазина «Глория» по улице Ленина в Лангепасе.

- Он увидел проходившего мимо полицейского, одетого в форменное обмундирование и, испытывая неприязнь к нему как представителю власти и к органам полиции в целом, нанес не менее удара кулаком в область лица и удара ногой в область голени потерпевшего, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU