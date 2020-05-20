Югорчанин лишился почти 2,5 млн, когда вложил деньги в фейковую брокерскую компанию
В полицию Югорска обратился 37-летний мужчина, ставший жертвой мошенничества.
- На номер югорчанина позвонил неизвестный, который предложил заработать на интернет-площадке. Мужчина несколькими операциями перевел на указанный счет киви - кошелька 1 559 985 рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Для вложения денежных средств в «брокерскую компанию» мужчина оформил кредиты на себя и жену.
Затем несколькими операциями пострадавший перевел еще 690 290 рублей. Вскоре злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведутся поиски подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU