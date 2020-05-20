В Урае взялись за несанкционированные свалки

20 Май 2020 2020-05-20T15:02:06+03:00

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В 2020 году по причине пандемии в Урае проведение массовых экологических мероприятий затруднено из-за особого режима самоизоляции. Однако экологическое состояние близлежащих к городу территорий не оставили без внимания.

В настоящий момент проводятся работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

- Так, уже завершены работы по уборке захламлений в районах: ДНТ «Лесовод»; Промбазы, район спуска к переправе. Кроме того, проведена дополнительная очистка захламленного участка, расположенного по направлению ул. Южная к СОНТ «Связист-1», ликвидированного в зимний период 2019 года, - пояснил в пресс-службе администрации города.

Также в ближайшее время планируется очистить четыре места захламлений в лесу в районе «Орбиты».

ИСТОЧНИК KP.RU