20 Май 2020 2020-05-20T14:57:14+03:00

Лось спровоцировал ДТП в Югре. Фото УМВД по ХМАО.

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На 316 км автодороги «Югра» накануне, 19 мая, 52-летний водитель за рулем «Ниссан Террано» не учел безопасную скорость движения и допустил наезд на дикого лося.

В результате аварии водитель и пассажир не пострадали. Животное скрылось в лесу. Автомобилю причинен ущерб.

- В весеннее-летний период в связи с миграцией животных значительно возрастает возможность появления лосей на проезжей части. Необходимо быть предельно внимательным при проезде зоны действия знака «Дикие животные», - напоминают югорчанам сотрудники ГИБДД.

Отмечается, если вы сбили лося, сразу сообщите о произошедшем в ГИБДД и не покидайте место происшествия. До приезда наряда ДПС обозначьте место с помощью знака аварийной остановки, включите на своем авто аварийные огни.

ИСТОЧНИК KP.RU