2020-05-20T14:46:12+03:00
Общество

На «Аллее выпускников» в Сургуте высадили яблони

Пандемия внесла свои изменения в добрую традицию
Руслан Савинов
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На «Аллее выпускников» в Сургуте высадили яблони. Фото администрации города.На «Аллее выпускников» в Сургуте высадили яблони. Фото администрации города.
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В Сургуте на территории сквера в 31 микрорайоне высадили 25 саженцев яблони. Как отметили в пресс-службе администрации города, яблони появились на «Аллее выпускников» в рамках 20-ой международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Известно, что в 2020 году акция посвящена 75-летию Победы и 55-летию присвоения Сургуту статуса города. В связи с пандемией вместо учащихся выпускных классов в ней приняли участие молодые педагоги при соблюдении все необходимых требований безопасности.

- Заложенная 20 лет назад традиция остается очень значимой для города. В акции традиционно принимали участие победители и призеры олимпиад и конкурсов, активные участники социально-значимых инициатив. Уверена, что выпускники «2020» обязательно побывают на этой аллее позже, – заявила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Добавим, что за 20 лет выпускники Сургута высадили более полутысячи деревьев в скверах «Молодежный» и на территории 13 А микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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