Двух хантымансийцев осудят за сбыт наркотиков
Правоохранители утвердили обвинительное обвинение в отношении двух жителей Ханты-Мансийска. Мужчин обвиняют в совершении преступлений по статье «Покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета».
По данным следствия, обвиняемые получали от неустановленного лица «синтетику». Запрещенные вещества она прятали в тайниках-закладках на территории Ханты-Мансийска.
- При попытке реализовать очередную партию их задержали. Было изъято около 70 грамм запрещенных веществ, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU