Двух хантымансийцев осудят за сбыт наркотиков

20 Май 2020 2020-05-20T14:28:20+03:00

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Правоохранители утвердили обвинительное обвинение в отношении двух жителей Ханты-Мансийска. Мужчин обвиняют в совершении преступлений по статье «Покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета».

По данным следствия, обвиняемые получали от неустановленного лица «синтетику». Запрещенные вещества она прятали в тайниках-закладках на территории Ханты-Мансийска.

- При попытке реализовать очередную партию их задержали. Было изъято около 70 грамм запрещенных веществ, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU