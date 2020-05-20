20 Май 2020 2020-05-20T14:18:27+03:00

Три школы в Ханты-Мансийске строятся с отставанием от графика. Фото думы ХМАО.

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Депутаты думы ХМАО проконтролировали ход строительства трех образовательных объектов – второй очереди школы №8, школы на Учхозе на 1056 учащихся и школы в микрорайоне Иртыш-2 на 1725 учащихся.

Например, на стройплощадке второй очереди школы №8 занято 36 рабочих:

- Продолжается устройство фундаментной железобетонной плиты, железобетонных стен подвала и колонн первого этажа. Идет монтаж перекрытий, гидроизоляция и утепление стен подвальных помещений, - пояснили представители подрядчика.

- Общая готовность всех трех объектов – в районе 5–10 %. К сожалению, отставание от графика производства работ увеличилось до 3–6 месяцев, – отметил депутат Василий Филипенко.

Он также добавил, что готовится к старту строительство второго блока гимназии №1: идет процедура определения подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU