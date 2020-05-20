Три школы в Ханты-Мансийске строятся с отставанием от графика
Депутаты думы ХМАО проконтролировали ход строительства трех образовательных объектов – второй очереди школы №8, школы на Учхозе на 1056 учащихся и школы в микрорайоне Иртыш-2 на 1725 учащихся.
Например, на стройплощадке второй очереди школы №8 занято 36 рабочих:
- Продолжается устройство фундаментной железобетонной плиты, железобетонных стен подвала и колонн первого этажа. Идет монтаж перекрытий, гидроизоляция и утепление стен подвальных помещений, - пояснили представители подрядчика.
- Общая готовность всех трех объектов – в районе 5–10 %. К сожалению, отставание от графика производства работ увеличилось до 3–6 месяцев, – отметил депутат Василий Филипенко.
Он также добавил, что готовится к старту строительство второго блока гимназии №1: идет процедура определения подрядчика.
ИСТОЧНИК KP.RU