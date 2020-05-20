В Югре отменили особый противопожарный режим
Губернатор ХМАО Наталья Комарова, накануне, 19 мая, подписала распоряжение об отмене особого противопожарного режима.
Однако вопрос соблюдения югорчанами правил пожарной безопасности по-прежнему актуален:
- Все возгорания – это результат действий или бездействия граждан, не знающих элементарных требований пожарной безопасности, - напомнили специалисты.
Жителям ХМАО в очередной раз напоминают, что нарушители правил пожарной безопасности несут административную ответственность в виде штрафов.
- В особенности это касается граждан, проводящих в подъездах домов, в квартирах или на балконах работы, при которых возможно воспламенение, - напомнили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU