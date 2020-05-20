2020-05-20T12:27:52+03:00
Общество

В Югре отменили особый противопожарный режим

Спасатели: «Все возгорания – результат действий или бездействия граждан»
Руслан Савинов
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В Югре отменили особый противопожарный режимВ Югре отменили особый противопожарный режимФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова, накануне, 19 мая, подписала распоряжение об отмене особого противопожарного режима.

Однако вопрос соблюдения югорчанами правил пожарной безопасности по-прежнему актуален:

- Все возгорания – это результат действий или бездействия граждан, не знающих элементарных требований пожарной безопасности, - напомнили специалисты.

Жителям ХМАО в очередной раз напоминают, что нарушители правил пожарной безопасности несут административную ответственность в виде штрафов.

- В особенности это касается граждан, проводящих в подъездах домов, в квартирах или на балконах работы, при которых возможно воспламенение, - напомнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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