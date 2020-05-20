2020-05-20T11:57:14+03:00
Общество

В Югре добыта 12-миллиардная тонна нефти

Очередной исторический «нефтяной» рубеж округ переступил в год своего 90-летия
Есен Абилькенов
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Очередной исторический «нефтяной» рубеж округ переступил в год своего 90-летияОчередной исторический «нефтяной» рубеж округ переступил в год своего 90-летияФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе отмечается знаменательная веха – с момента начала промышленного освоения недр в 1964 году накопленная добыча нефти к настоящему моменту достигла 12 млрд тонн. Об этом стало известно сегодня, 20 мая.

Напомним, первый миллиард тонн нефти в Югре был добыт более 40 лет назад – в 1978 году. В дальнейшем в регионе практически каждые 3 года добывалось по миллиарду нефти. К рубежу в пять миллиардов Югра подошла в 1990 году, а восьмой миллиардн тонн был извлечен в 2004 году.

До предыдущего рубежа в 11 миллиардов тонн нефтедобытчики подобрались в 2016 году. Отметим, что за прошлый год в регионе было добыто более 236 миллионов тонн нефти. При этом построено 4470 новых добывающих скважин. В промышленную эксплуатацию введено 5 новых месторождений. Таким образом, по состоянию на 1 января этого года их теперь насчитывается 485.

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом России, на его долю приходится около 42 процентов общероссийской добычи. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, нефтяная отрасль не терпит остановок в развитии.

– Югра, где извлекается каждая вторая тонна российских углеводородов, делает ставку на производство продукции, например, нефтегазохимии, а также кадрового потенциала. Одним из средств диверсификации основного потребления нефти мы рассматриваем развитие малотоннажной нефтегазохимии с одновременным снижением негативных воздействий на окружающую среду через повышение уровня использования попутного нефтяного газа, – подчеркнула глава региона.

Добавим, что в этом году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра отмечает 90-летний юбилей со дня своего основания. Это добавляет значимости достижению нефтяников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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