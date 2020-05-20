Ребенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсацию
Ребенку в Нижневартовске выплачена компенсация морального вреда: ранее на юную вартовчанку с крыши упала ледяная глыба, и она получил закрытую черепно-мозговую травму.
- Прокуратура Нижневартовска проверила соблюдение законодательства в сфере благоустройства территорий в деятельности управляющей компании при содержании общего имущества многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе региональной прокураторы.
Установлено, что УК своевременно не очистила кровлю от снега и наледи на стороне, выходящей на пешеходную зону:
- На голову 9-летней девочки, проходящей вдоль дома 85 «б» по улице Чапаева, со стороны фасадной части упала глыба наледи, - пояснили стражи порядка.
Директору УК внесено представление об устранении нарушений закона: виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда - 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU