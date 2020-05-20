2020-05-20T11:23:54+03:00
Общество

Ребенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсацию

УК своевременно не очистила кровлю от снега и наледи
Руслан Савинов
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Ребенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсациюРебенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсациюФото: pixabay.com
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Ребенку в Нижневартовске выплачена компенсация морального вреда: ранее на юную вартовчанку с крыши упала ледяная глыба, и она получил закрытую черепно-мозговую травму.

- Прокуратура Нижневартовска проверила соблюдение законодательства в сфере благоустройства территорий в деятельности управляющей компании при содержании общего имущества многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе региональной прокураторы.

Установлено, что УК своевременно не очистила кровлю от снега и наледи на стороне, выходящей на пешеходную зону:

- На голову 9-летней девочки, проходящей вдоль дома 85 «б» по улице Чапаева, со стороны фасадной части упала глыба наледи, - пояснили стражи порядка.

Директору УК внесено представление об устранении нарушений закона: виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда - 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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