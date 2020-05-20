2020-05-20T09:34:05+03:00
Общество

Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России

Рейтинг учитывал конкурентоспособность выпускников
Руслан Савинов
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Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России. Фото с сайта образовательного учреждения.Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России. Фото с сайта образовательного учреждения.
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Югорский физико-математический лицей уже в шестой раз вошел в топ-100 школ РФ по конкурентоспособности выпускников. Как отметили в пресс-службе правительства региона, учебное учреждение заняло 15-ое место в рейтинге.

Кроме того, образовательная организация стала обладателем восьмого места в топ-50 по укрупненным направлениям подготовки в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных о поступлении выпускников школ в 48 ведущих российских вузов. В него попали школы из 75 городов и 44 регионов РФ.

Добавим, что Югорский физико-математический лицей создан в 2002 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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