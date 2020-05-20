Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России
Югорский физико-математический лицей уже в шестой раз вошел в топ-100 школ РФ по конкурентоспособности выпускников. Как отметили в пресс-службе правительства региона, учебное учреждение заняло 15-ое место в рейтинге.
Кроме того, образовательная организация стала обладателем восьмого места в топ-50 по укрупненным направлениям подготовки в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».
Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных о поступлении выпускников школ в 48 ведущих российских вузов. В него попали школы из 75 городов и 44 регионов РФ.
Добавим, что Югорский физико-математический лицей создан в 2002 году.
ИСТОЧНИК KP.RU